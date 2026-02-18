A seguito normali giri di controlli predisposti per la prevenzione e repressione di reati in particolare contro l’ambiente gli uomini del locale Comando della Polizia Municipale di Volla, su espressa disposizione del comandante ten. col. Giuseppe Formisano, hanno provveduto a controllare un’autocarrozzeria sita alla periferia della città.
La stessa risultava assente di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) con conseguente violazione della normativa in materia di emissioni in atmosfera e gestione di rifiuti speciali. Si procedeva quindi ad inoltrare notizia di reato all’autorità giudiziaria competente con sequestro dell’intera area adibita ad autocarrozzeria comprensiva dei locali officina, della cabina forno per verniciatura industriale, dell’area deposito e del locale ufficio funzionalmente connesso all’attività produttiva.