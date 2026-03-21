A cura della Redazione

Nessuna decisione è stata ancora presa sulla candidatura alla guida del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Ercolano. È quanto viene chiarito in una nota diffusa nelle ultime ore del Partito Demoratico, a firma del segretario cittadino Antonello Cozzolino, che smentisce le ricostruzioni circolate su una presunta scelta già definita, in particolare rispetto a una candidatura femminile.

Secondo quanto precisato, allo stato attuale non esiste alcuna indicazione ufficiale né sul profilo del candidato sindaco né sulla sua eventuale appartenenza a specifiche aree politiche. Le ipotesi emerse finora vengono quindi definite “prive di fondamento” e non rispondenti al reale andamento del confronto in corso.

Il percorso politico, spiegano i promotori della nota, è ancora in fase di sviluppo e si basa su interlocuzioni tra le forze della coalizione, con l’obiettivo di arrivare a una sintesi condivisa fondata su competenze, visione amministrativa e capacità di tenere unito il campo progressista.

Nel documento si sottolinea inoltre come la diffusione di indiscrezioni o la rappresentazione di scelte già compiute rischi di alimentare confusione e indebolire il dibattito politico.

Le decisioni, viene ribadito, saranno assunte nelle sedi opportune e con un metodo condiviso. Fino ad allora, ogni ipotesi resta aperta, senza spazio per “forzature o investiture mediatiche”, ma con l’obiettivo di costruire un percorso politico solido e partecipato.