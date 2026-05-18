A cura della Redazione

Si terrà oggi lunedì 18 maggio alle ore 17:30 presso Villa Campolieto l'incontro dal titolo “Piano Vesuvio, da rischio ad opportunità di sviluppo delle aree interne” , promosso nell'ambito delle attività della Fondazione Convivenza Vesuvio insieme ai suoi partner istituzionali e scientifici. Al centro del dibattito le “tre istanze” proposte dalla Fondazione Convivenza Vesuvio e sostenute da realtà come SVIMEZ, SVIMAR, Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, il DAC – Distretto Aerospaziale della Campania, Confindustria Caserta e l'Università Vanvitelli.

Tra i temi principali: la necessità di trasformare il rischio Vesuvio in un'opportunità di rilancio per le aree interne, il coinvolgimento delle istituzioni nazionali e della Conferenza Episcopale Italiana, oltre alla proposta di un piano nazionale di evacuazione e accoglienza che possa garantire sicurezza e sviluppo territoriale.

All'incontro interverranno il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, l'onorevole Alessandro Caramiello presidente intergruppo Sud aree fragili ed isole minori, l'assessore regionale Fiorella Zabatta, il direttore operativo della Protezione Civile Luigi D'Angelo, il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane Gennaro Miranda e il presidente della Fondazione Convivenza Vesuvio Vincenzo Coronato.