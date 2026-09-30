Terzigno, passeggiata e clean up sul Vesuvio: appuntamento sul Sentiero 11

A cura della Redazione

Una passeggiata alla scoperta del Vesuvio, unita a un’azione concreta per la tutela dell’ambiente. Domenica 4 ottobre, alle ore 14, la Pro Loco Terzigno e Terzigno Verde organizzano un’escursione sul Sentiero n. 11 del Parco Nazionale del Vesuvio.

L’appuntamento rientra in “Ri-Party”, iniziativa promossa da Radici Volanti e inserita nel progetto europeo “Radici come ponti”.

Una passeggiata tra natura e tutela dell’ambiente

Ad accompagnare i partecipanti sarà Francesco Servino, esperto del territorio, che guiderà il gruppo lungo il percorso. Durante l'escursione è prevista anche un’attività di clean up, con la raccolta dei rifiuti incontrati lungo il sentiero. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L’iniziativa punta così a coniugare la conoscenza del patrimonio naturalistico vesuviano con un gesto concreto di rispetto e salvaguardia dell’ambiente. Il percorso consentirà inoltre di attraversare alcune delle aree interessate dall’ultimo incendio, offrendo l’opportunità di osservare da vicino le conseguenze provocate dalle fiamme.

Guanti e buste necessari per la raccolta dei rifiuti saranno messi a disposizione dagli organizzatori.

Pro Loco Terzigno punta sulla rete delle associazioni

La partecipazione a “Ri-Party” rientra nel percorso avviato dalla Pro Loco Terzigno per rafforzare la collaborazione tra associazioni, enti e altre realtà locali.

L’obiettivo è sostenere le iniziative che nascono dalla comunità, mettendo in comune competenze, relazioni e capacità organizzative.

In questa direzione si muove anche “Pro Loco Hub”, il nuovo progetto attraverso il quale l'associazione intende offrire supporto alle realtà del territorio nella ricerca di finanziamenti, nella progettazione e nella partecipazione ai bandi.

L’intento è aiutare associazioni e gruppi locali a trasformare idee e iniziative in progetti strutturati, capaci di intercettare risorse e creare nuove opportunità.

La passeggiata di domenica rappresenta quindi anche un esempio della collaborazione che la Pro Loco intende promuovere: fare rete, condividere competenze e valorizzare le energie già presenti sul territorio.

L’appuntamento è fissato per domenica 4 ottobre alle ore 14 sul Sentiero n. 11 del Parco Nazionale del Vesuvio.