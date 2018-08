A cura della Redazione

“In vista dell’imminente inizio del nuovo anno scolastico, sono iniziati s tamattina, dal plesso Santa Maria Salome, gli interventi di manutenzione delle aree verdi all’interno di tutti i plessi scolastici del territorio”.

Ad annunciarlo è il sindaco di Boscoreale, Antonio Diplomatico. “Abbiamo disposto - prosegue il primo cittadino -, alla ditta appaltatrice della manutenzione del verde pubblico, un cronoprogramma di attività con l’obiettivo di rendere accoglienti tutte le scuole in concomitanza con l’avvio delle attività didattiche previste per il 12 settembre”.

Oltre a quello di Santa Maria Salome, i plessi scolastici interessati sono: Francesco Dati in via Papa Giovanni XXIII, via Cangemi, via De Falco, rione Gescal, Piano Napoli Settetermini, Piano Napoli Passanti, Pellegrini, Marchesa, Cangiani e Nicola De Prisco, la cui manutenzione sarà effettuata per ultimo visto che sono in fase di completamento i lavori di ripristino delle condizioni statiche dell’edificio scolastico.

“Intanto - aggiunge il sindaco Diplomatico - in mattinata presso il plesso scolastico di Marchesa abbiamo effettuato un sopralluogo già programmato con il capo settore edilizia scolastica per il problema delle perdite di acqua che stanno interessando la struttura. Sono già stati contattati esperti per conoscere quali soluzioni possano risolvere a monte il problema, e al contempo mi sono attivato per il reperimento dei fondi che necessitano”.