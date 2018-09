A cura della Redazione

I lavori di riqualificazione strutturale della scuola di via Nicola De Prisco a Boscoreale sono quasi completati. L'annuncio è del sindaco Antonio Diplomatico. «Ci sarà uno slittamento di una decina di giorni rispetto ai tempi previsti per metà settembre, dovuto alla realizzazione di ulteriori interventi richiesti dal dirigente scolastico relativi al rifacimento dei bagni e alla realizzazione di nuovi. Restituiremo la scuola agli alunni nella prima decade di ottobre». Ieri mattina l'ennesimo sopralluogo sul cantiere del plesso scolastico chiuso dallo scorso 12 ottobre allorquando il precedente sindaco, Giuseppe Balzano, fu costretto ad adottare l'ordinanza a tutela dell’incolumità e sicurezza degli alunni e del personale scolastico, dopo che erano state rilevate alcune criticità allo stabile che hanno richiesto approfonditi esami e prove di laboratorio per la verifica strutturale dell’edificio.

«Siamo soddisfatti di come sono andati avanti i lavori - ha aggiunto il sindaco -. Abbiamo esaudito le richieste pervenuteci dal dirigente scolastico Pasqualina Del Srobo che, come detto, hanno comportato la realizzazione di lavori aggiuntivi in particolare appunto i bagni, alcuni dei quali saranno destinati in via esclusiva al personale scolastico, che prima non ne disponeva».

Soddisfazione è stata espressa dalla preside dell’istituto comprensivo 2° Dati. «Sono contenta per come sono andati i lavori e per aver visto accolte le mie richieste di rifacimento die bagni che erano un po’ fatiscenti», ha detto. In termini organizzativi, il dirigente scolastico informa poi che “per gli alunni del plesso Nicola De Prisco le attività didattiche inizieranno il 12 settembre nel plesso di scuola secondaria Francesco Dati per quelli delle scuole primarie, mentre quelli della scuola dell’infanzia saranno ospitati presso l’edificio di via Giovanni De Falco. Appena ci consegneranno il plesso De Prisco - precisa la Del Sorbo - ci sarà necessariamente qualche giorno di sospensione delle attività didattiche per consentire la pulizia della struttura, il trasloco delle suppellettili e la sistemazione logistica delle aule. Se ci consegneranno la scuola entro il 30 settembre, nei primi giorni di ottobre la riapriremo agli alunni, organizzando anche una cerimonia».

«Rispetto al progetto originario abbiamo fatto di più realizzando nuovi bagni e trasformandone alcuni a piano terra per consentire una migliore fruibilità da parte di alunni e personale scolastico. Abbiamo scelto delle piastrelle colorate per dare agli alunni anche un tocco di piacevole aspetto - ha spiegato l’ing. Sergio De Felice, direttore dei lavori -. Allo stato le operesono in fase di ultimazione. Per gli aspetti di sicurezza - ha aggiunto De Felice -, ribadisco che la scuola è stata restituita alle sue condizioni iniziali di sicurezza. Quello che si vede che può apparire brutto esteticamente ma è certamente funzionalmente idoneo alla sicurezza e funzionalità della struttura».

