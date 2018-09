A cura di Francesco Servino

Volontari in azione contro i roghi tossici a Terzigno. Nel mese di agosto, i componenti del N.O.V.A. (Nucleo Operativo Vigilanza Ambientale) hanno svolto interventi su oltre 50 microincendi - di fogliame ma anche di rifiuti, spenti e bonificati - e segnalato agli organi preposti una discarica abusiva.

Interventi anche nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, dove le cattive pratiche dei proprietari terrieri sono dure a morire e occorre agire per sensibilizzare. A dispetto delle ordinanze sindacali, infatti, sono ancora troppi quelli che accendono "fuochi di pulizia", pericolosi per la salute umana e per le conseguenze che potrebbero avere nello sviluppo di incendi più vasti.

L'azione delle forze dell'ordine su un territorio assai problematico come quello terzignese è stata dunque coadiuvata da un'associazione nata da poco ma già attiva nel contrasto agli ecoreati.

Attività svolta anche sui social: la pagina facebook del N.O.V.A. è divenuta un punto di riferimento per le segnalazioni e ancora oggi, a prestazione d'opera ultimata, viene utilizzata dai cittadini per le comunicazioni.

Sempre ad Agosto, inoltre, l'associazione ha tenuto in via Salvatore Emblema, principale porta di accesso cittadina al Parco e luogo di ritrovo per appassionati della natura e sportivi, un presidio antincendio e di primo soccorso (nove dei suoi volontari sono abilitati all'utilizzo del defibrillatore e delle manovre di disostruzione per infanti e adulti).

Un bilancio positivo quello tracciato dal N.O.V.A. in un mese critico per la prevenzione degli incendi, raggiunto anche grazie al sostegno dell'amministrazione comunale di Terzigno - sindaco Francesco Ranieri -, delle forze dell'ordine e del presidio dei Vigili del Fuoco presso la discarica Cava Sari, con cui è nata una collaborazione.

In molti casi, la semplice presenza umana ha costituito un deterrente: la vigilanza ambientale si è rivelata dunque molto utile per la salvaguardia dell'ambiente, per questo la speranza del N.O.V.A. è che il proprio operato venga ulteriormente supportato dalle istituzioni.

