A cura della Redazione

La Pro Loco Boscoreale La Ginestra, l’Associazione La Fenice Vulcanica e la Cooperativa “l’impronta”, con il patrocinio del Comune, propongono il “pomeriggio da brivido” organizzato per i più piccoli per la festa di Halloween, che si terrà in piazza Pace domenica 28 ottobre a partire dalle ore 15:30.

Una festa che parte nel pomeriggio con laboratori tematici e pannelli espositivi che raccontano i simboli di questa festa che viene da una tradizione non locale ma che ha, immediatamente, conquistato il cuore di grandi e piccini. Prosegue al tramonto con una sfilata e giochi a squadre ideati e capitanati dalle streghe, volontarie delle associazioni promotrici dell’evento.

“Porteremo in piazza gli aspetti più simpatici e divertenti della tradizione - spiega Cristina Ermenegildo, presidente della Pro Loco - e insieme ai bambini boschesi, che attendiamo con un travestimento "mostruoso", costruiremo gli addobbi e le decorazioni da usare il 31 ottobre, giorno in cui si celebra tradizionalmente Halloween. Divertimento assicurato per un lungo pomeriggio aperto a tutti”.

IL PROGRAMMA

ORE 15:30 - Accoglienza e laboratori tematici

ORE 16:30 - Sfilata horror

ORE 17:00 - I giochi delle streghe

ORE 18:00 - Assalto alla pignatta

ORE 19:00 - Balli fantasmagorici

Saranno distribuiti zucchero filato e pop corn per tutti i bambini presenti.

