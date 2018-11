A cura della Redazione

Il sindaco di Boscoreale, Antonio Diplomatico, ha revocato l’attribuzione delle funzioni di assessore e delle relative deleghe a Gennaro Langella.

«Ho adottato questo provvedimento - spiega il primo cittadino - che non ha carattere sanzionatorio, ma ha l’unico scopo di garantire il buon andamento dell’amministrazione comunale, che impone al sindaco di avere a disposizione un assessore secondo i crismi dell’efficienza e nel pieno rispetto dei rapporti fiduciari. Tutta la maggioranza aveva riposto fiducia ed aspettative in Gennaro Langella, nella speranza che potesse mettere a disposizione la sua competenza in materia di bilancio, specie sul versante delle entrate, per risollevare le sorti della città. Purtroppo - ha concluso Diplomatico - non si è avuto nessun sostanziale contributo in tal senso».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook