A cura della Redazione

Ripristinato il servizio di trasporto pubblico sui bus EAV a Trecase. Dal 12 novembre partenze alle 6.45 dall'ospedale di Boscotrecase. Seguiranno corse alle 7.30, 8.15 e alle 9. Dalle 9 in poi, si succederanno ogni ora fino alle 19.

Il percorso : Ospedale di Boscotrecase - via Cola - via Cap. Rea - svincolo Casa Izzo - via Menotti - via Vesuvio - via Regina Margherita - piazza San Gennaro - via Casa Cirillo - via Vesuvio - via Epitaffio - via Vesuvio (Torre Annunziata) - via Vittorio Veneto (Torre Annunziata) - via Sepolcri Cimitero (Torre Annunziata) - via Cola - ospedale di Boscotrecase.

Inoltre, nei giorni scolastici, ci sarà una corsa con partenza dal deposito di via Plinio a Torre Annunziata alle ore 13. Il bus in questo caso effettuerà il seguente tragitto: via Veneto (Torre Annunziata) - via Epitaffio (ore 13.30) - via Vesuvio - via Regina Margherita - piazza San Gennaro - via Casa Cirillo - via Vesuvio - via Epitaffio - via Vesuvio (Torre Annunziata) - via Veneto (Torre Annunziata) - via Sepolcri Cimitero (Torre Annunziata) - via Cola - ospedale di Boscotrecase.

I biglietti sono acquistabili presso il Bar Pinto di via Regina Margherita n. 296, i Bar/Tabacchi di Monaco Raffaela in via Vesuvio n. 1, Fusco Francesco in via Vesuvio n. 180, Mosiello Maria presso la stazione Circumvesuviana di Trecase.

