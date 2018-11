A cura della Redazione

Villa di Bacco, location esclusiva per eventi a Boscoreale in via Settetermini, rievoca uno stile pompeiano e fiabesco, la sua elegante sala interna volge lo sguardo sul parco ed ai viali fioriti, attraverso le ampie vetrate. Il locale ospiterà venerdì 23 novembre, alle ore 20.30, "Gruppo di Fuoco". L'’evento, organizzato da Angela Merolla, prevede una raffinata cena di mare realizzata da 10 rinomati chef campani: la Stella Michelin Giovanni De Vivo, Antonio Tecchia, Fabio Ometo, Ciro Campanile, Tommaso Di Palma, Antonio Borriello, Gennaro Battiloro, Alberto Amatruda, Carlo Verde, Giovanni Ambrosino

La serata sarà allietata dalle note del pianoforte del Maestro Antonio Di Palma.

