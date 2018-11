A cura della Redazione

Incontro al Comune di Boscoreale tra il sindaco Antonio Diplomatico e i lavoratori dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale” (che gestisce il servizio di igiene urbana nella cittadina vesuviana), in sciopero perché preoccupati per il loro futuro e quello della stessa società che, nelle intenzioni dell'Amministrazione comunale dovrebbe essere messa in liquidazione per ridurre i costi dell'Ente.

I lavoratori sono stati accompagnati dal segretario provinciale della Fit-Cisl, Alfonso Langella, e dal dirigente sindacale della C.I.L. - Confederazione Italiana del Lavoro - Antonio Rubino, che hanno rivendicato «chiarezza sul prosieguo dell’attività dell’azienda, alla luce delle notizie di messa in liquidazione e nomina di un commissario», e chiesto di «conoscere quali sono le intenzioni dell’Amministrazione comunale».

«Sono meravigliato da questo sciopero - ha detto Diplomatico -. Ho più volte ripetuto, e lo ribadisco, che i lavoratori sono garantiti dalla legge, qualsiasi sia il futuro di Ambiente Reale. L’indirizzo del Consiglio comunale è quello di nominare un commissario che abbiamo già selezionato e che entrerà nella funzione dal prossimo 8 dicembre. E’ bene ricordare - ha continuato il primo cittadino - che l’Azienda incide profondamente in maniera negativa sul bilancio del Comune e non potevamo non assumere iniziative, anche perché non abbiamo contezza del suo bilancio né abbiamo mai avuto una relazione sul suo andamento, né mi risulta che abbia mai attuato il piano industriale. Sono preoccupato da questa situazione e al commissario che a breve si insedierà chiederò prioritariamente chiarezza sui conti. Allo stato non possiamo parlare di futuro se prima non facciamo chiarezza sul presente. Tuttavia - ha aggiunto Diplomatico - il mio obiettivo è quello di migliorare il servizio e portare la raccolta differenziata a percentuali elevate. Lasciamo al commissario il tempo necessario per esaminare lo stato di salute dell’Azienda - ha concluso il sindaco -, e assicuro che qualsiasi decisione si dovrà assumere sarà sottoposta al Consiglio comunale, e sarà comunicata ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali».

La riunione si è conclusa con il ringraziamento al sindaco da parte delle organizzazioni sindacali, per aver fatto chiarezza sulle attuali criticità dell’Azienda e per l’attenzione che l’amministrazione pone riguardo la stessa.

