A cura della Redazione

Accordo raggiunto con la società 2i Rete Gas spa, concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Boscoreale, per la proroga, a tutto il 31 dicembre 2019, dell’applicazione dello sconto sul contributo di allacciamento.

L’intesa prevede un preventivo agevolato per la realizzazione dell’allacciamento alla rete del gas metano, con contributo forfettario di 200 euro oltre Iva per ogni utente che richiederà il servizio.

«La proroga dell’accordo con la 2i Rete Gas - spiega Luca Giordano, consigliere comunale delegato ai servizi in rete e politiche sociali - è sicuramente un ottimo risultato raggiunto dall’amministrazione comunale in un momento, come quello attuale, di profonda crisi economica che investe le famiglie».

«L’intesa raggiunta con la società 2i Rete Gas - commenta il sindaco Antonio Diplomatico - si inquadra nelle quotidiane attività che stiamo ponendo in essere per sostenere le famiglie boschesi, specie quelle che vivono particolari momenti di disagio economico. Sono ancora tanti i nuclei familiari che non fruiscono del gas metano, con tutti i servizi connessi, e pertanto era nostro dovere ricercare ogni utile iniziativa che consenta l’accesso agevolato all’importante servizio».

