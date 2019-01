A cura della Redazione

Un controllo in un’officina meccanica e autolavaggio nelle campagne di Poggiomarino ha portato i carabinieri della stazione forestale di Roccarainola a scoprire che non c’era alcuna documentazione attestante il regolare smaltimento dei rifiuti prodotti dall’autolavaggio; il depuratore, inoltre, era fuori uso e pertanto i residui venivano smaltiti così com’erano. nell’officina. Infine, il registro di carico e scarico dei rifiuti non risultava aggiornato.

I militari della forestale hanno sottoposto a seuqestro l'attività Il titolare, un 58enne del luogo, è stato denunciato.