A cura della Redazione

Armi in auto, voleva uccidere la moglie. I carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno arrestato un 44enne incensurato di Boscoreale. L'uomo, un militare dell'Esercito in aspettativa, è stato fermato a bordo di una vettura, nella quale aveva una pistola 357 Magnum con 6 colpi e una mitragliatrice con 5 proiettili pronti ad essere eplosi. All'atto del controllo, era in stato di alterazione provocato, sembra, dall'assunzione di stupefacenti.

I carabinieri sono stati allertati per via, pare, dell'esplosione di un colpo d'arma da fuoco nei pressi di un supermercato a Terzigno. Tuttavia, sembra che non sia stato trovato alcun bossolo sull'asfalto. Da qui sono poi scattate le ricerche, con il conseguente arresto dell'uomo

Condotto in caserma, lil 44enne avrebbe detto ai militari che era sua intenzione quella di ammazzare la moglie, a Terzigno, dove viveva. Scongiurata dunque una tragedia che avrebbe nuovamente sconvolto la comunità della cittadina vesuviana, già pesantemente scossa dai due femminicidi di Nunzia Avino e Immacolata Villani, uccise dai loro ex.

