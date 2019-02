A cura della Redazione

Emergenza idrica a Boscoreale nella giornata di llunedì 18 febbraio. La GORI comuncia che, per lavori programmati alla rete, sarà sospesa l'erogazione dell'acqua per nove ore, dalle 13 alle 22.

Le strade interessate sono: via Marchesa, via M.Castaldi, via Parrelle, via Passanti Flocco, via Passanti Scafati, via Cangiani, via Marra, via Manzo e via Futa, nonché le relative traverse.

