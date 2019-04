A cura della Redazione

Il 12 aprile il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, diventerà cittadino onorario di Trecase. Il 28 marzo scorso, infatti, il Consiglio Comunale di Trecase ha approvato all’unanimità la proposta di conferimento formulata dal sindaco Raffaele De Luca.

È la prima volta che accade nella storia del piccolo centro alle pendici del Vesuvio che ha raggiunto l’autonomia amministrativa nel 1980. La massima onorificenza comunale è stata conferita con la seguente motivazione: “In segno di gratitudine per la paterna sollecitudine dimostrata nei confronti della comunità civica di Trecase in occasione della chiusura del plesso scolastico di via Vesuvio. Senza l’intervento di Sua Eminenza la popolazione scolastica di Trecase sarebbe stata costretta a massacranti doppi turni con gravi ripercussioni nell’apprendimento e nella vita di relazione. La disponibilità prestata in occasione dell’ultima emergenza ha ulteriormente consolidato un rapporto di devozione filiale che si è manifestato, fin dall’inizio del mandato episcopale, ed ha raggiunto il suo culmine con l’erezione in santuario diocesano della Parrocchia Santa Maria delle Grazie e San Gennaro. Tale decisione - sollecitata dalla Fede della popolazione - ha avuto un ruolo notevole dal punto di vista dello sviluppo del territorio, poiché Trecase è diventata anche meta di turismo religioso. Il Cardinale ha così dimostrato di avere a cuore non solo la salute delle anime ma anche il benessere della comunità”.

La cerimonia ufficiale si svolgerà nel Cinema Teatro “Corelli” alle ore 11 alla presenza delle massime autorità del territorio. In precedenza il Cardinale parteciperà al taglio del nastro della scuola elementare di via D’Angiò (ore 10), che sarà riconsegnata agli studenti dopo i lavori di adeguamento sismico.

