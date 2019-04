A cura della Redazione

I carabinieri arrestano sorvegliato speciale che lascia Boscoreale per incontrare un pregiudicato .

Mario Padovani, un 41enne di Boscoreale già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e in atto sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, è stato arrestato a Scafati dai carabinieri della Stazione di Boscoreale per aver violato l’obbligo e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione.

Padovani è stato notato mentre si allontanava da Boscoreale. I carabinieri lo hanno poi bloccato a Scafati dove si è incontrato su via della R4sistenza con un pregiudicato.

Adesso attende il rito direttissimo ai domiciliari.