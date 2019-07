A cura della Redazione

La realizzazione della segnaletica orizzontale in via Vecchia Aquini non è stata disposta dal Comune.

Indagini in corso per individuare gli esecutori

Sulla polemica divampata in queste ore sui social, e raccolta da qualche giornale online, relativa alla realizzazione di segnaletica orizzontale in via Vecchia Aquini a confine con il comune di Terzigno, riportante un chiaro errore di ortografia, interviene il sindaco Antonio Diplomatico che spiega “Premetto che non abbiamo incaricato nessuna ditta ad eseguire lavori di segnaletica stradale in via Vecchia Aquini. Appena appreso quanto accaduto, ho incaricato il comando polizia locale di espletare gli opportuni accertamenti per identificare gli esecutori e di denunciarli anche per danno d’immagine procurato all’Ente. Quella in corso in queste ore è una squallida, gratuita azione di sciacallaggio, alimentata da ignoranti e in malafede”.