A cura della Redazione

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle in alcune zone del Comune di Boscotrecase.

Il servizio è sospeso fino alle 15:00 di lunedì 15 luglio, nelle seguenti zone: via Mortaio, viaa Nazionale e relative traverse. Fino alle 17, invece, in via Balzano, traversa Tenente Luigi Rossi e relative traverse.