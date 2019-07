A cura della Redazione

Il comune di Boscoreale fa sapere che "stanotte, con un intervento straordinario, sarà nuovamente raccolta la frazione umida dei rifiuti. La cittadinanza è invitata a depositare i rifiuti in prima serata per consentire agli operatori il ritiro nel corso della notte. Tale intervento in aggiunta all’ordinaria raccolta degli altri rifiuti come da calendario.

Si rammenta, inoltre, che resta in vigore l’ordinanza sindacale adottata lo scorso 6 luglio, che vieta a tutte le utenze domestiche e non, il conferimento dei rifiuti organici (umido) su tutto il territorio comunale fino a nuovo provvedimento.