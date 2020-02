A cura della Redazione

Così come a Boscoreale, anche a Boscotrecase le scuole resteranno chiuse mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio.

Con una ordinanza, il sindaco Pietro Carotenuto ha disposto il provvedimento di chiusura "con lo scopo meramente precauzionale, coerentemente tra l’altro con quanto già fatto in passato, ed evitando inutili allarmismi. Abbiamo incaricato un’impresa specializzata - sottolinea il primo cittadino - per un intervento di sanificazione di tutti i locali dell’istituto Comprensivo Prisco da tenersi il 26 febbraio e un intervento di sanificazione dei locali della Casa comunale in programma invece nel pomeriggio di venerdì 28 febbraio".

"Venerdì si torna regolarmente a scuola", ha concluso il sindaco.