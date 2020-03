A cura della Redazione

“Alla luce delle indicazioni dettate dal Dpcm 8 marzo 2020, in ottemperanza all’ordinanza n°8 dell’8.3.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, e a seguito dello scenario epidemiologico riferito all’espandersi del virus COVID-19 (Coronavirus) nell’area rossa del nord Italia, come già avevo anticipato al termine del comunicato stampa diffuso stamattina, non potendo garantire con certezza che persone eventualmente provenienti da tali zone possano recarsi al mercato settimanale (fiera), che si svolge il martedì presso l’area mercatale di via Passanti Provinciale, d’intesa con il Centro Operativo Comunale, riunito permanentemente, ho adottato un’ordinanza urgente che ne sospende lo svolgimento fino al 3 aprile”.

Così il sindaco Antonio Diplomatico ha annunciato la sospensione del mercato settimanale in città.