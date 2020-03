A cura della Redazione

Nella giornata di oggi si è svolto un ulteriore briefing operativo tra i responsabili di tutte le funzioni di supporto del Coordinamento Operativo Comunale (C.O.C).

In adempimento delle disposizioni contenute nel Dpcm dell’8 marzo scorso e nella Ordinanza dell’8 marzo del Presidente della Regione Campania, è stata data ampia diffusione al modulo di autodichiarazione che le persone provenienti dalle zone cosiddette “a rischio” o che sono state segnalate dai Concessionari dei servizi di trasporto ferroviari e aerei a decorrere dal 7 marzo e fino al 3 aprile 2010 devono utilizzare per comunicare la loro presenza sul territorio.

In data odierna sono arrivate quattro segnalazioni che vanno ad aggiungersi alle tre già comunicate ieri.

Sono state, altresì, contattate telefonicamente tutte le famiglie che si trovano in “quarantena domiciliare” disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3, i cui componenti affermano di essere in buone condizioni.

Le condizioni di salute della concittadina attualmente ricoverata presso l’Ospedale “Cotugno” di Napoli restano stazionarie.

Alle chiamate consuete si sono aggiunte quelle relative ai concittadini rientrati dalle zone “a rischio” in isolamento. Al momento nessuno di loro presenta sintomi. A tutti è stato ribadito che la inosservanza delle disposizioni comporta sanzioni di natura penale.

“Siamo costantemente al fianco dei nostri concittadini – ha dichiarato il sindaco Raffaele De Luca -. Il C.O.C. si è attivato anche per sollecitare i competenti uffici del Distretto sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud per l’effettuazione di un prelievo di sangue a carico di una signora in quarantena”.

Presente al C.O.C. anche l’assessore alle attività produttive, Salvatore Napodano, il quale sollecita gli esercenti commerciali del territorio al rispetto delle misure precauzionali diramate. “Insieme al sindaco – ha detto - ci stiamo attivando per verificare con le autorità regionali e nazionali la possibilità di un ristoro economico per le attività commerciali della zona”.

In giornata è stato affisso un manifesto esplicativo delle distanze da rispettare, appositamente ideato e realizzato per il Comune di Trecase dall’architetto Mariateresa Giammetti.