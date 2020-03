A cura della Redazione

Ancora stazionarie le condizioni di salute della donna di Trecase attualmente ricoverata presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli. Le persone in quarantena, invece, dichiarano di non presentare sintomi influenzali. A tutte loro è stato ribadito il divieto assoluto di mobilità.

Intanto c'è stato un nuovo briefing operativo stamattina tra i responsabili di tutte le funzioni di supporto del Coordinamento Operativo Comunale (C.O.C).

Per consentire a tutti di conoscere i contenuti delle nuove disposizioni è stato realizzato, a cura della funzione di supporto “Comunicazione” del COC, un manifesto, affisso per le strade del paese e pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sui social degli amministratori. È stato anche diffuso online il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti da comune a comune.

Sono state, altresì, contattate telefonicamente tutte le famiglie che si trovano in “quarantena domiciliare” il cui numero è aumentato in ragione dei rientri dalla ex “zona rossa”, regolarmente denunciati e trasmessi all’Asl di competenza.

“Continuiamo a lavorare ininterrottamente a tutela della salute dei nostri concittadini - ha affermato il sindaco Raffele De Luca -. Mi affido al senso di responsabilità di tutti”.

L’assessore alle attività produttive, Salvatore Napodano, è stato in stretto contatto con gli esercenti commerciali del territorio per spiegare le nuove norme. Alcuni operatori commerciali si sono dichiarati disponibili ad effettuare consegne a domicilio per evitare assembramenti.

Per informazioni e indicazioni utili, i cittadini interessati al servizio a domicilio possono contattare il loro esercente di fiducia o il numero 081.5369670.