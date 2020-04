A cura della Redazione

Nuovo caso di coronavirus a Trecase. E' il secondo dopo la il contagio della maestra di scuola ricoverata al Cotugno di Napoli, ma già completamente guarita e tornata a casa..

“In data odierna è emerso un nuovo caso di positività al Covid-19”. A comunicarlo è il sindaco di Trecase, Raffaele De Luca, nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile.

Il primo cittadino assicura, comunque, che “la situazione è assolutamente sotto controllo. La persona interessata, che non presenta sintomi particolari, si trova in quarantena e ha adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare che si possa propagare il contagio”.

Al momento il personale del Centro Operativo Comunale di Trecase si occupa del monitoraggio e dell’assistenza materiale di 33 persone che si trovano in isolamento fiduciario in base alle disposizioni delle Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

I volontari della protezione civile si occupano di tutte le incombenze relative all’approvvigionamento del cibo e dei medicinali. Inoltre, con senso di abnegazione, stanno rispondendo anche alle richieste di anziani soli e disabili di Trecase che chiedono aiuto.