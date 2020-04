A cura della Redazione

Confermato il primo caso di positività al coronavirus a Boscotrecase.

A riferirlo è il sindaco Pietro Carotenuto. "Venerdì scorso - spiega - ho ricevuto dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile la comunicazione di una cittadina di Boscotrecase positiva al Covid19, in attesa di conferma da parte del dipartimento di prevenzione dell’Asl competente, conferma che ho ricevuto poo fa. Nel frattempo già venerdì, nelle more della conferma, in via precauzionale, ho immediatamente disposto l’isolamento fiduciario domiciliare per tutti i contatti diretti della persona positiva che da venerdì si trova a Napoli e che sento telefonicamente almeno due volte al giorno per assicurarmi del suo stato di salute".

Il primo cittadino afferma inoltre che la persona è "asintomatica, le condizioni di salute quindi sono buone ed è stata sottoposta a tampone perché lavora in una struttura sanitaria nella città di Napoli. Venerdì ho avvertito anche i medici di base di tutti i contatti diretti della persona positiva che hanno subito predisposto in via precauzionale la richiesta di tampone per gli stessi che in ogni caso, ripeto, sono in isolamento fiduciario e presentano buone condizioni di salute. La situazione quindi è sotto controllo e non desta alcuna preoccupazione".

Carotenuto lancia poi un invito ai cittadini. "Vi prego di evitare inutili allarmismi, di non diffondere false notizie e di non generare un’odiosa caccia alle streghe nell’identificare la persona positiva alla quale invece va la nostra solidarietà e l’augurio di una completa e pronta guarigione. Non la lasceremo certo da sola e di fatto già da venerdì le stiamo garantendo la massima assistenza possibile facendole recapitare generi di prima necessità e soddisfacendo tutte le necessità rappresentate. Colgo l’occasione per rinnovare a tutti, a prescindere da questa notizia, l’invito a restare a casa e ad uscire solo ed esclusivamente per motivi di salute, lavoro o per acquisti di generi di prima necessità".