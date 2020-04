A cura della Redazione

“Sarà un fine settimana di Pasqua all’insegna dei controlli”. Lo annuncia il sindaco Raffaele De Luca, a margine del briefing operativo che si è svolto in mattinata presso la sede del Centro Operativo Comunale di Trecase.

“Sono consapevole dei sacrifici che hanno compiuto finora i miei concittadini – prosegue il titolare della fascia tricolore – ma non è ancora il momento di abbassare la guardia. Per questo motivo, anche alla luce delle previsioni meteo che lasciano presagire giornate primaverili, abbiamo deciso di effettuare un servizio straordinario di controllo del territorio”. In azione ci saranno gli agenti della polizia locale, coordinati dal capitano Gennaro Balzano, i carabinieri della stazione di Trecase, guidati dal maresciallo maggiore Antonio Tiano, le guardie ambientali dell’associazione “I falchi del Vesuvio” e gli operatori della protezione civile del Comune.

“Verificheremo le strade del paese e tutti i punti di accesso al Parco Nazionale del Vesuvio - aggiunge il sindaco – per evitare che qualcuno, approfittando del clima mite, possa decidere di uscire di casa. Ricordo a tutti che i trasgressori saranno sottoposti alle sanzioni di cui alle disposizioni nazionali e regionali vigenti”.

“Auguro a tutti i cittadini di trascorrere questi giorni in maniera serena con i loro cari. Presto questo isolamento finirà e potremo riappropriarci delle nostre strade, delle nostre piazze e della nostra libertà. Vi chiedo, per la vostra salute e per il bene dei nostri figli, ancora qualche piccolo sacrificio: #restateacasa” – conclude il sindaco”.