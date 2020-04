A cura della Redazione

“Si è conclusa oggi la prima fase di distribuzione dei buoni spesa, con la consegna, in ordine alfabetico, di 693 su 984 aventi diritto". Lo annuncia il sindaco di Boscoreale Antonio Diplomatico.

La seconda e ultima fase riprenderà nella mattinata di martedì 14 aprile. La graduatoria degli aventi diritto, che per questioni di privacy contiene unicamente le iniziali del cognome e nome e dell’anno di nascita, è pubblicata sul sito internet del Comune.

“La distribuzione è avvenuta con la massima disciplina e in assoluta sicurezza - prosegue Diplomatico -. La rapida consegna dei buoni spesa è avvenuta soprattutto grazie al lavoro incessante del personale delle politiche sociali, dell’Ambito Sociale e di quello amministrativo”.

Il sindaco rivolge poi “un doveroso ringraziamento ai carabinieri, alla polizia municipale e alla protezione civile, per tutto quello che hanno fatto in questi giorni e particolare riconoscenza ai componenti del Centro Operativo Comunale di protezione civile che sono accanto a me dodici ore al giorno da quando è scoppiata l’emergenza. Infine - conclude il sindaco - un grazie anche al titolare della tipografia Arti Grafiche Therapoint che, anche con turni di lavoro notturni, ha consentito la stampa dei buoni”.