Un lunedì dell’Angelo all’insegna della sicurezza e della serenità domestica.

Come preventivamente comunicato il sindaco di Trecase Raffaele De Luca ha coordinato personalmente un servizio straordinario di controllo del territorio con la partecipazione delle pattuglie della polizia locale, degli uomini e delle donne della Protezione Civile comunale e delle Guardie Ambientali dell’associazione “I falchi del Vesuvio”.

Il piccolo ma determinato drappello di persone in divisa ha pattugliato i punti strategici di ingresso alla pineta del Vesuvio per assicurarsi che nessuno, vista la bella giornata, decidesse di spostarsi per il tradizionale appuntamento con il picnic. Un centinaio di automobilisti e pedoni sono stati sottoposti a controllo. L’autodichiarazione resa da ognuno è stata acquisite dalle forze dell’ordine e sarà soggetta a verifica nelle prossime ore da parte dei caschi bianchi di Trecase. In campo anche i carabinieri di Trecase, gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del Comando gruppo oplontino che hanno assicurato una ulteriore e qualificata presenza.

“Sono molto soddisfatto del servizio di questa mattina - dichiara il primo cittadino De Luca - abbiamo lanciato un messaggio chiaro a tutti: bisogna restare a casa. Solo così si può interrompere la catena del contagio. Sono certo che appena le evidenze scientifiche lo consentiranno le autorità competenti valuteranno di ridurre le misure restrittive della libertà di circolazione finora vigenti. Desidero esprimere a nome mio personale è dell’amministrazione il più vivo ringraziamento agli uomini e alle donne che sono scesi in strada e che hanno prestato servizio presso il Centro Operativo Comunale di via Antonio Sciesa; il loro spirito di abnegazione è la migliore dimostrazione di affetto e attaccamento al nostro straordinario territorio” – conclude il sindaco.