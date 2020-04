A cura della Redazione

In mattinata il sindaco di Trecase, Raffaele De Luca, ha presieduto un briefing presso la sede del C.O.C., nel corso del quale ha annunciato che l’ente locale sarà in prima linea per garantire la rigorosa applicazione delle misure adottate dal Governatore De Luca in merito alla riapertura di attività di ristoro per quanto attiene al solo asporto di pietanze e pizze..

Il sindaco ha annunciato che, nelle prossime ore, incontrerà gli esercenti commerciali del territorio per illustrare nel dettaglio le disposizioni della ordinanza n. 37 e per un confronto sulle misure da adottare.

Il primo cittadino ha dichiarato di aver dato indirizzo per l’adozione di una ordinanza indirizzata agli esercenti commerciali finora aperti e ai condomini con cui si impone di provvedere ad una sanificazione dei locali e dei mezzi utilizzati per le consegne a domicilio entro il 4 maggio prossimo.

La sanificazione dovrà essere certificata da ditta autorizzata che deve indicare i prodotti utilizzati ed allegare la scheda tecnica di questi ultimi. Se sono presenti nei locali impianti di ventilazione e/o climatizzazione deve essere assicurata anche la disinfezione di questi ultimi con la sostituzione dei filtri.

Il sindaco annuncia, infine, che, a partire dalla prossima settimana, previo ritiro presso il Centro indicato dalla Regione Campania, sarà organizzato il servizio di distribuzione delle mascherine per tutta la cittadinanza secondo le modalità che saranno comunicate.