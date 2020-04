A cura della Redazione

“È ufficialmente guarito anche il secondo cittadino risultato positivo al coronavirus”. Lo comunica il sindaco della cittadina vesuviana, Raffaele De Luca, a margine del briefing operativo che si è svolto nella sede del Centro Operativo Comunale, al quale hanno preso parte i vertici della polizia locale e della protezione civile.

“L’uomo - prosegue il sindaco che ha avuto con lui una lunga e cordiale conversazione telefonica - ha finalmente potuto riabbracciare la moglie e i figli, dai quali si era dovuto, giocoforza, allontanare. I test di verifica effettuati dalle autorità sanitarie hanno dato esito negativo, per cui adesso potrà tornare alla vita di prima. Durante il doveroso periodo di isolamento è stato preso in carico, con la consueta determinazione, dagli operatori del Centro Operativo Comunale che hanno svolto un eccellente lavoro di assistenza e monitoraggio, garantendo l’approvvigionamento di cibo e medicinali. A tutti ha espresso sentimenti di gratitudine e riconoscenza per quanto è stato fatto”.

Nel corso del vertice è stato affrontato anche il tema della distribuzione delle mascherine messe a disposizione della popolazione dalla Regione Campania.

Secondo il calendario elaborato dall’Anci, il Comune di Trecase provvederà al ritiro nella giornata del 29 aprile prossimo per poi iniziare la distribuzione vera e propria nei giorni successivi, secondo il programma che sarà comunicato tempestivamente, essendo necessario adottare tutte le misure indispensabili a garantire il distanziamento sociale.

Per quanto riguarda, infine, l’ordinanza n.32 emessa dal Presidente della Giunta Regionale della Campania con cui è stata annunciata, dal 27 aprile al 3 maggio, la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti e gastronomie, solo in una fascia oraria ben determinata ed a precise condizioni, nel rispetto del protocollo di sicurezza predisposto dalle autorità competenti, soltanto pochi esercenti hanno fatto sapere che approfitteranno di questa opportunità per riaprire i battenti.