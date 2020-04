A cura della Redazione

Proseguono, senza soluzione di continuità, i controlli su strada degli agenti della polizia locale del Comune di Trecase, coordinati dal capitano Gennaro Balzano.

In poco meno di tre mesi i valorosi caschi bianchi del comando di via Nuova Cirillo hanno effettuato ben 1.150 controlli su strada per verificare il rispetto delle norme per il contenimento del contagio da coronavirus. Tutto sommato gli abitanti del piccolo centro alle falde del Vesuvio hanno osservato le prescrizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri e, soprattutto, delle ordinanze a firma del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Una ventina in tutto le persone multate, in quanto le dichiarazioni rese nella cosiddetta cd“autocertificazione” da consegnare ai posti di blocco non si sono rivelate veritiere o, comunque, congrue.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Raffaele De Luca che si è complimentato con il comandante Balzano e con gli uomini e le donne che si trovano sotto la sua guida: “Sia chiaro – afferma il titolare della fascia tricolore – non ci fa piacere sanzionare le persone, ma la legge è questa. E va rispettata. Desidero ringraziare i vigili urbani per la loro abnegazione ed anche la maggior parte dei cittadini che hanno accettato di buon grado di restare a casa a tutela della propria e della salute degli altri. Occorre ancora un piccolo sforzo: la battaglia non è ancora del tutto vinta, ma sono convinto che tutti uniti ce la faremo”.

A conclusione del consueto briefing presso la sede del C.O.C. il sindaco ha annunciato che la settimana prossima saranno comunicate le modalità di distribuzione delle mascherine chirurgiche messe a disposizione della popolazione dalla Regione Campania.