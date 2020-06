A cura della Redazione

Il sindaco Antonio Diplomatico quest’oggi ha ricevuto Marialuigia Pentangelo, presidente dell’Associazione Avis Napoli 5, che ha inteso ringraziare l’amministrazione comunale per la collaborazione prestata in piena emergenza da Covid-19 consentendo ben tre interventi di donazione di sangue sul nostro territorio.

“Ringrazio i cittadini di Boscoreale che nonostante il lockdown in piena emergenza da Covid-19 hanno risposto in gran numero donando il sangue – ha dichiarato Marialuigia Pentangelo -. Un ringraziamento rivolgo anche al Sindaco e all’intera amministrazione comunale che ci ha dato la massima assistenza e disponibilità di luoghi pubblici utilizzati per la collocazione delle unità di raccolta mobile. Confidiamo nel prosieguo di questa efficace collaborazione, tant’è che a breve concorderemo altre date per ulteriore raccolta”.

“Aderimmo subito all’appello dell’Avis “Esco solo per donare” con il quale invitava la popolazione sana e senza sintomi da Covid-19 a donare il sangue, e siamo contenti di aver contribuito a fronteggiare l’emergenza sangue - ha commentato il sindaco Antonio Diplomatico -. Assicuro che continueremo a collaborare con l’Avis ogni qualvolta ci sarà richiesto”.