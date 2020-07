A cura della Redazione

Il Comando polizia municipale, con apposita ordinanza, con decorrenza dalle ore 8:00 del 3 luglio, attesa la normalizzazione dei servizi e delle attività sul territorio, ha disposto la revoca dell’ordinanza con la quale era stato introdotto, in via momentanea, un nuovo dispositivo di traffico con l’istituzione di un’area pedonale in via Vittorio Emanuele, largo prospiciente l’ufficio postale, finalizzato a garantire la maggiore sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, nonché il distanziamento sociale dell’utenza in attesa di accedere all’Ufficio Postale.

Con questo provvedimento l’area sarà ridestinata alla sua funzione di parcheggio.