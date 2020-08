A cura della Redazione

Si è riunito stamattina il Consiglio comunale, presieduto da Antonio Di Somma, che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e i suoi allegati, con dodici voti favorevoli (Branca, Campanile, Cirillo, Costabile, De Falco, Diplomatico, Di Somma, Federico, Mappa, Orlando, Vaiano, Zecchi), un voto contrario (Sergianni), assenti quattro (Di Lauro, Giordano, Langella, Sodano).

Il Civico consesso ha anche approvato la conferma delle aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) per l’anno 2020 e l’aliquota IMU per l’anno 2020, con dodici voti favorevoli (Branca, Campanile, Cirillo, Costabile, De Falco, Diplomatico, Di Somma, Federico, Mappa, Orlando, Vaiano, Zecchi), due astenuti (Langella e Sergianni), assenti tre (Di Lauro, Giordano, Sodano). Il Dup – Documento Unico di Programmazione – per il triennio 2020/2022, invece, è stato approvato con dodici voti favorevoli (Branca, Campanile, Cirillo, Costabile, De Falco, Diplomatico, Di Somma, Federico, Mappa, Orlando, Vaiano, Zecchi), un voto contrario (Sergianni) e un astenuto (Langella), assenti tre (Di Lauro, Giordano, Sodano).

“Era necessario approvare il bilancio il prima possibile in questo momento difficile per consentirci di affrontare le varie criticità che la città sta vivendo dopo l’emergenza da Covid-19 - ha dichiarato il sindaco Antonio Diplomatico -. Ringrazio i consiglieri di maggioranza per il voto compatto all’importante documento finanziario. In questi giorni, in previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico, siamo fortemente impegnati, in sinergia con i dirigenti scolastici, a ricercare ogni utile soluzione che consenta il regolare svolgimento delle attività didattiche e nel pieno rispetto delle misure sanitarie di prevenzione dal Covid-19, attraverso anche l’eventuale fitto di strutture idonee ad ospitare le classi e l’affidamento a privati del trasporto scolastico. Questo bilancio, tuttavia – ha concluso il sindaco Diplomatico - ci consentirà anche di definire il fabbisogno del personale, che ci dovrà condurre sollecitamente a nuove assunzioni per sopperire alla ormai cronica carenza di personale, specialmente le figure apicali quali i capisettori, e i vigili urbani”.