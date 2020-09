A cura della Redazione

Sono saliti a undici i casi di positività al Covid-19 nella nostra città (sette di ritorno dalla Sardegna e/o dall’Estero), tutti asintomatici in isolamento domiciliare.

E' quanto ha comuinicato l'Ufficio stamnpa del comune di Boscoreale.

“Rinnovo l’invito ai miei concittadini a non abbassare la guardia riguardo al rischio contagio da Covid-19 – commenta il sindaco Antonio Diplomatico -. Il numero dei casi di positività in questi ultimi giorni è cresciuto, anche se quasi tutti asintomatici, e per questo motivo invito tutti a rispettare le precauzioni: utilizzo della mascherina, igiene personale con frequente lavaggio e disinfezione delle mani, e mantenere il distanziamento sociale. Queste precauzioni - aggiunge il sindaco Diplomatico - devono essere maggiormente adottate anche nei prossimi giorni quando saranno aperti i seggi per le elezioni referendarie e regionali”.