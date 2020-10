A cura della Redazione

La Publiservizi srl è la nuova concessionaria del comune di Boscotrecase per la gestione del servizio di riscossione e accertamento dei tributi comunali.

La società informa che per quanto concerne la riscossione dei tributi, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap), l’imposta comunale sulla pubblicità (Icp), i diritti sulle pubbliche affissioni (Dpa), i conti correnti sui quali effettuare i relativi versamenti sono:

- Icp-Dpa c/c 35501808 intestato a comune di Boscotrecase servizio icp/dpa;

- Tosap c/c 35502806 intestato a comune di Boscotrecase servizio Tosap.

Presso gli uffici Publiservizi srl in via Pastrengo nr. 36 A/B, tel. 0823/319319, è possibile ricevere informazioni, presentare documentazione e consegnare i manifesti per le affissioni, nei seguenti orari di sportello: lunedì dalle ore 09:00 alle 12:30; martedì dalle ore 09:00 alle 13:00; mercoledì dalle ore 09:00 alle 12:30; giovedì dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30; venerdì dalle ore 09:00 alle 12:30.

A causa dell’emergenza Covid, per evitare assembramenti gli operatori ricevono solo su appuntamento con prenotazioni dal sito www.publiservizi.net/area contribuenti o tramite sportello telefonico 800-222121.