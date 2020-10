A cura della Redazione

Francesco Ranieri si riconferma sindaco di Terzigno.

Al ballottaggio si impone con circa il 58,07% delle preferenze sullo sfidante Vincenzo Aquino (41,93%).

Alla maggioranza vanno 10 consiglieri (6 per la lista Francesco Ranieri Sindaco - Mivar, 2 per Terzigno nel cuore, 1 ciascuno per Terzigno Democratica e Il Tralcio); per l'opposizione scattano 4 consiglieri (2 Un'impronta nuova per il futuro, 1 ciascuno per Terzigno e Futuro e Amare Terzigno senza fine). A questi si aggiungono i candidati sindaco non eletti Vincenzo Aquino e Stefano Pagano.

L'affluenza è stata pari al 59,42% a fronte del 73,91 del primo turno.