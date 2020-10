A cura della Redazione

Giuseppe Sinigaglia, dipendente dell'Asl Napoli 3 Sud, è stato uno stimato dirigente sindacale della Cgil-Funzione Pubblica e ha contributo a molte battaglie in difesa dei lavoratori e del diritto alla salute.

Militante socialista, ha dato un fondamentale contributo alla costruzione dei Democratici di Sinistra di Boscoreale affinché affrontassero la sfida del governo di una realtà difficile come quella di una comunità densa di contraddizioni.

Giuseppe lascia un ricordo indelebile in tutti quelli che lo hanno conosciuto, in particolar modo per come ha affrontato una malattia inesorabile e crudele, come la Sla, non rinunciando alla partecipazione civile e alla condivisione dei momenti più significativi con la sua famiglia.

Alla moglie Lina Cirillo e ai figli va il cordoglio della redazione del giornale.

I funerali di Giuseppe si terranno domani, martedì 13 ottobre, alle ore 10,00 presso la Parrocchia dell'Immacolata Concezione a Boscoreale.

Il feretro si muoverà da casa in via Giovanni de Falco a Boscoreale alle ore 9,30.