A cura della Redazione

Dopo una intensa giornata e ripetuti contatti telefonici con l’Asl, il sindaco di Boscoreale Antonio Diplomatico fa il punto della situazione sullo stato dei positivi al Covid-19 in città.

“Solo ora sono in condizione di poter informare la cittadinanza che sono nove i cittadini positivi al Covid-19, alcuni asintomatici e qualche altro con scarsi sintomi - ha detto Diplomatico -. Va rilevato che in questi giorni c’è stato un rallentamento del flusso comunicativo con l’Asl dovuto anche al fatto che la piattaforma informatica predisposta dall’autorità sanitaria non è ancora andata a regime, in quanto deve raccogliere più dati provenienti non solo dalle strutture pubbliche che effettuano i tamponi ma anche da quelle private da poco accreditate. C’è intesa con l’Asl che entro la giornata di domani sarà espletata un’ulteriore ricognizione, anche all’esito dei risultati di tamponi effettuati di recente, per avere un quadro più completo".

Diplomatico si mostra preoccupato: "Sono consapevole che potremmo trovarci al cospetto di un incremento ulteriore di positivi, anche alla luce del forte incremento di contagi che si è avuto anche nella nostra regione. Rivolgo l’augurio di pronta guarigione ai positivi e al contempo rinnovo l’invito a rispettare le ben note procedure per contenere il diffondersi dell’epidemia”.