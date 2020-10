A cura della Redazione

La proloco Villa Regina di Boscoreale collabora con il Parco Archeologico di Pompei per arricchire le aperture serali della Villa di epoca romana in località Villa regina a partire dalle ore 20,00.

Le visite serali con la collaborazione della Proloco si terranno venerdì 16, venerdì 23 ottobre e sabato 31 ottobre. La Proloco accoglierà i visitatori offrendo dei segnalibri celebrativi del sito e del territorio e leggeranno alcuni testi che richiamano la storia del territorio.

Venerdì 16 ottobre: Vesevus a.d. 79 dito da Flavius – storie di ragazzi tra Boscoreale e Pompei.

Venerdì 23 ottobre: Sterminator Vesevo di Matilde Serao –edito da Il Quderno edizioni .

Mentre sabato 31 Ottobre si leggeranno brani classici latini dedicati al vino che era il principale prodotto della villa rustica di epoca romana.

Infine domenica 14 novembre si partirà dalla Poesia di Primo levi "La bambina di Pompei"e dita da garzanti.

La Villa rustica di epoca romana riaperta, dopo un lungo restauro nel settembre 2019,sarà illuminata in modo suggestivo e le visite sono organizzate nel pieno rispetto delle normative anticovid.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del Parco archeologico di Pompei dove è possible anche acquistare i biglietti e acquisire la prenotazione.

Il Sito archeologico di Villa Regina è raggiungibile in auto: uscita Torre Annunziata Sud da Napoli, e Boscoreale da Salerno sull’autostrada Napoli – Salerno A3.

La Proloco Villa Regina garantirà inoltre la presenza di un banchetto informativo con le pubblicazioni sul territorio.

E’ un'occasione per riscoprire o scoprire un sito unico del Parco archeologico di Pompei e poi fermarsi in una realtà che sta crescendo anche dal punto di vista dell'offerta enogastronomica e delle produzioni tipiche di qualità. Al tempo stesso per conoscere l'impegno che la Proloc,o insieme ad alcuni volontari e operatori culturali del territorio, sta mettendo in campo per la crescita culturale e la valorizzazione dell lettura.