A cura della Redazione

Il sindaco Antonio Diplomatico, con apposita ordinanza, ha disposto la chiusura al pubblico del cimitero comunale i giorni 1 e 2 novembre, tradizionalmente dedicati alla commemorazione dei defunti.

Il provvedimento è stato adottato quale misura restrittiva finalizzata a tutelare la salute pubblica, prevenendo gli assembramenti e le violazioni dell’obbligo di distanziamento che potrebbero porsi come incontrollabile occasione di contagio da virus Covid-19.

“Con dispiacere ho dovuto adottare l’ordinanza - spiega il sindaco Antonio Diplomatico -, quale misura indispensabile per l'aggravarsi della diffusione del contagio da Covid-19 in città. In questi ultimi giorni l’epidemia ha avuto una crescita esponenziale che impone di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini in un’occasione molto sentita e partecipata, qual è la commemorazione dei defunti, che sarebbe potuta diventare momento di assembramento, con gravi conseguenze per l’intera comunità”.