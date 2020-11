A cura della Redazione

“Domani anche nella nostra città riprenderanno regolarmente in presenza le attività didattiche per gli alunni della scuola dell’infanzia e della prima classe delle scuole primarie”.

Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Diplomatico che spiega: “L’Unità di crisi della Regione Campania, a seguito di un lungo lavoro effettuato tra domenica e lunedì, ha concluso che la curva dei contagi è in miglioramento, e sulla scorta di questi dati, ho deciso di non adottare ordinanza di chiusura delle scuole che avrebbe penalizzato soprattutto gli alunni più deboli. Ricordo - aggiunge il Sindaco - che la scuola in questo momento è un luogo sicuro, avendo constatato che tutte le presidi hanno egregiamente lavorato insieme ai docenti e personale Ata per garantire tutte le misure anti contagio. Cerchiamo tutti insieme di avere un comportamento responsabile per non assembrarci all’esterno degli edifici scolastici. Sarò attento - conclude il Sindaco - all’andamento della curva epidemiologica e in caso di peggioramento assumerò tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute”.