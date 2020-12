A cura della Redazione

Alla luce del passaggio della Campania in zona “arancione”, e in considerazione del costante e significativo calo della curva epidemiologica, è stata estesa l’apertura del mercato settimanale di Boscoreale anche agli operatori non alimentari.

Pertanto, martedì 8 dicembre la fiera si svolgerà regolarmente, nel pieno rispetto delle misure anti contagio.

Inoltre, da lunedì 7 dicembre, il centro di raccolta rifiuti di via Gesuiti sarà di nuovo operativo. L’isola ecologica dell’azienda Ambiente Reale osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:

Martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ;

Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ;

Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 .