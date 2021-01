A cura della Redazione

Il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri contagiato dal coronavirus.

A comunicarlo è lui stesso sulla pagina Facebook personale.

"Purtroppo questo maledetto virus ha colpito anche me - scrive Ranieri -. Sto bene, sono già in isolamento da domenica e procederò ad attivare tutto quanto previsto per tutelare la salute di chi è stato a stretto contatto con il sottoscritto ed a sanificare i locali comunali".