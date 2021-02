A cura della Redazione

Scuole chiuse e solo DAD per gli studenti di Boscoreale a causa dell'emergenza coronavirus.

Il sindaco Antonio Diplomatico, con apposita ordinanza, ha disposto la sospensione, dal 3 al 13 febbraio, delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché dei servizi educativi della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) degli istituti pubblici e privati presenti sul territorio di Boscoreale.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

“Dopo un'intensa giornata trascorsa al Comune, con continui contatti con l'ASL e le dirigenti scolastiche - spiega il sindaco Diplomatico -, è arrivata dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL una nota in cui si comunicava l'allarmante situazione sanitaria da Covid-19 su tutto il territorio comunale, con contagi anche per le prime fasce d'età. Per questa ragione ho disposto l'immediata sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul nostro territorio fino al 13 febbraio”.