Ha compiuto 107 anni ed ha ricevuto un omaggio floreale dal sindaco di Trecase Raffaele De Luca. Lei è la professoressa Bibiana Talò, nata il 22 febbraio del 1914 a Palermo. Da giovane si trasferì con la sua famiglia a Napoli dove si laureò in Lettere. Sposò l’agronomo Costantino Matrone di Trecase, che aveva l’ufficio nella stessa strada in cui lei abitava, corso Umberto I. La coppia non ebbe figli, ma due nipoti tra cui l’attuale ambasciatore italiano Francesco Maria Talò.

Fino a qualche anno fa, la donna ha vissuto insieme alla sorella Elena, tre anni più anziana di lei, anch’ella deceduta ultracenteneraria.

Nel giorno del suo compleanno il sindaco De Luca l’ha omaggiata con un fascio di rose ed una targa celebrativa. La prof. Bibiana, ancora perfettamente lucida e con un italiano perfetto, ha ringraziato il primo cittadino: “E’ una manifestazione di generosità e signorilità che va al di sopra di ogni aspettativa – ha commentato la donna – . Una signorilità di pensiero che mi commuove. Io amo tutto quello che può essere sensibile alla nostra mente e che poi, attraverso la mente stessa, scende nel cuore”.

Il sindaco De Luca ha ringraziato definendola un esempio per la comunità.

Con i suoi 107 anni, la professoressa Talò è tra le 11 ultracentenari della Campania e la più anziana della provincia di Napoli.