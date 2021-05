A cura della Redazione

Boscoreale, un progetto per il recupero dell'orto botanico, la riqualificazione e connessione delle aree esterne con le strutture museali e la pista ciclo pedonale dal Vesuvio al mare, è stato predisposto dal settore tecnico per accedere ai fondi messi a disposizione dal Governo per contributi a progetti di rigenerazione urbana, volti allo sviluppo e al contrasto di fenomeni di marginalizzazione e di degrado urbano.

Il finanziamento richiesta è di 1.500.000 euro su una progettazione d’importo complessivo di 1.548.000 euro.

L'ipotesi progettuale, finalizzata allo sviluppo del quartiere di Villa Regina, un parco urbano di circa 10.000 metri quadrati che rientrava nelle opere della ex legge 219/81 (ricostruzione post terremoto 1980), prevede una serie coordinata di opere di manutenzione e riqualificazione, interessanti l'orto botanico e le aree adiacenti per destinarlo a giardino vesuviano, con lo scopo di fargli assumere una funzione sia didattica, collegata al nascente Museo del Parco Nazionale del Vesuvio e all'Antiquarium Nazionale “Uomo e Ambiente nel territorio vesuviano”, sia di ritrovo sociale e culturale per il quartiere. L’intervento, inoltre, ha anche l’obiettivo di connettersi in modo funzionale alla nascente pista ciclabile dal Vesuvio al mare, lungo la dismessa tratta ferroviaria “Torre Annunziata - Cancello”, e di migliorare il sistema di mobilità sostenibile dell'area.

“Questo mese ricorre il quarantennale della ex legge 219/81 che ha lasciato sul nostro territorio tanti interventi incompiuti e profonde contraddizioni sociali e urbanistiche - commenta il sindaco Antonio Diplomatico -. Con tenacia e determinazione, stiamo cercando di chiudere quella pagina completando le opere e scommettendo sulla creazione di un grande polo turistico e culturale nel quartiere di Villa Regina, dove sorge la nostra area archeologica. Ricordo - aggiunge il Sindaco - che nel quartiere da pochi anni è stata aperta la stazione della Circumvesuviana “Villa Regina”, sulla tratta Napoli-Sorrento, che rientrava sempre in quell'ambito legislativo; si è sbloccata, dopo trentatré anni, la “Passeggiata archeologica”, la strada che, seguendo il corso del canale Sarno, unisce gli scavi di Pompei con la nostra area archeologica; e a giorni verrà inaugurato il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio”.