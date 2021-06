A cura della Redazione

Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, stamattina ha fatto visita al sindaco Antonio Diplomatico. Il sindaco e il direttore del Parco Archeologico si sono confrontati sullo sviluppo dell’area archeologica di Villa Regina dove sono ubicati l’Antiquarium “Uomo e ambiente nel territorio vesuviano”, e la villa rustica destinata alla produzione del vino, unica nel suo genere, scoperta nel 1977.

Il sindaco ha ricordato al direttore Gabriel Zuchtriegel le iniziative in corso per la valorizzazione di quell’area: prossima apertura del Museo del Parco Nazionale del Vesuvio; programma di recupero urbano con sistemazione delle aree e parcheggi; la realizzazione della “Passeggiata archeologica”, la strada che unisce via delle Tombe nel Comune di Pompei con via Settetermini; la videosorveglianza della città; la richiesta di un finanziamento per il recupero dell'orto botanico, la riqualificazione e connessione delle aree esterne con le strutture museali e la pista ciclo pedonale dal Vesuvio al mare, in fase di realizzazione, che si connetterà al polo archeologico e museale.

“Sono contento e onorato della visita del direttore Gabriel Zuchtriegel - ha commentato il sindaco Antonio Diplomatico -. Questo è un ulteriore segno di grande attenzione rivolto alla nostra città che riconferma la volontà di voler valorizzare nel migliore dei modi il sito archeologico di Villa Regina, un fenomenale attrattore per il turismo, con l’obiettivo di far crescere nella comunità locale il senso di appartenenza di questi “gioielli” che vanno continuamente tutelati. Il legame tra il Parco Archeologico di Pompei e Boscoreale - ha aggiunto il sindaco Diplomatico - si consoliderà ulteriormente con la definitiva realizzazione della “Passeggiata archeologica”, che collegherà gli scavi di Pompei con la nostra area archeologica.”.

“Boscoreale con Villa Regina e il Museo per noi è un sito importante, e continueremo a investire nella tutela e valorizzazione di questi beni - ha assicurato Gabriel Zuchtriegel -. Molto importante sarà la realizzazione della “Passeggiata archeologica” che permetterà il collegamento con gli scavi di Pompei. Con il Parco Archeologico di Ercolano - ha aggiunto il direttore del Parco Archeologico di Pompei - vogliamo investire in un progetto di coinvolgimento delle scuole e delle famiglie per far sentire i giovani e i bambini di questo eccezionale territorio, parte di un programma che faccia percepire il patrimonio come una cosa che appartiene a loro”.